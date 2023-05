Piccinini | «Milan-Inter | semifinale a sorpresa»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Sandroha raccontato tanti derby nel passato. Quello di oggi lo farà per Prime. A La Gazzetta dello Sport ha confidato la sua “preparazione” Sandroha raccontato tanti derby nel passato. Quello di oggi, in Champions, lo farà per Prime. A La Gazzetta dello Sport ha confidato la sua “preparazione”. PARTITA SPECIALE – «Un po’ d’ansia c’è, l’adrenalina si sente. Io ho i miei rituali: mai a cena fuori alla vigilia e niente alcol per i 2-3 giorni che anticipano il match. La telecronaca mette alla prova i riflessi, bisogna essere lucidi. L’esperienza poi aiuta, prima di tutto aiuta a gestire l’uso degli aggettivi… In partite come questa bisogna sempre stare attenti: il tifoso pesa ogni parola e fatica a credere nella nostra buona fede. Se a fine gara ti arrivano insulti da entrambe le parti vuol dire che hai fatto un buon ...

Come vedere- Inter in diretta tv in chiaro e streaming gratis- Inter è in programma ... La telecronaca sarà effettuata da Sandro, con il commento di Massimo Ambrosini. Abbonarsi ...Telecronisti per il match La telecronaca di Amazon Prime e Tv8 sarà affidata alla coppia Sandroe Massimo Ambrosini. Pronostici- Inter L'Inter è leggermente favorita alla vittoria ...- Inter sarà visibile su Amazon Prime Video e in chiaro in simulcast su TV8 con la telecronaca di Sandroe Massimo Ambrosini.

Piccinini: “Finale Juve-Milan 2003 La gara più stressante della carriera” Tuttosport

Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League, questa sera in diretta su TV8 e Prime Video. Ecco la programmazione tv completa ...Milan-Inter, sfida valida per l'andata delle semifinali di Champions League in programma mercoledì 10 maggio alle 21:00 a San Siro, sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro ...