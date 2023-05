Piazza una telecamera nascosta nel bagno della nave da crociera | 150 filmati | tra i quali alcuni di minori compresi bambini piccoli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Oltre 150 le persone riprese a loro insaputa mentre usavano ilo si cambiavano abiti. Siamo su unada, la Harmony of the Seas, nella tratta che tocca Saint Martin, Porto Rico, Bahamas. Un uomo, arrestato dall’FBI, hato unasu uno dei bagni del ponte superiore, approfittando di un pezzo di muro rimosso per lavori proprio sopra la porta. E tra le persone riprese ci sono anche una quarantina diconanche molto, tra i 4 e i 5 anni. I giorni delle riprese sono quelli tra il 30 aprile e il primo maggio 2023. La notizia la dà la CNN che riporta parti salientidenuncia. Insider ha cercato di raggiungere l’arrestato, Jeremy Froias, ma non ha rievuto ...