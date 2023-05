(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“L’eco dei roboanti annunci sulla pioggia di fondi per la Città si scontra con la scarsa qualità delle proposte progettuali messe in campo dall’amministrazione”. Così Floriana, capogruppo del Partito Democratico al Comune di Benevento, interviene a margine della riunione congiunta di questa mattina delle commissioni Pics e Attività Produttive. “Si è discusso, in particolare, dei lavori in corso ae voglio dunque ringraziare i presidenti Picariello e Greco per la disponibilità al confronto dimostrata. Quanto al merito, però, le annotazioni da fare sono tante, a partire dalla scelta di realizzare un parcheggio per gli autobus turistici proprio nel centro storico della Città, peraltro con la costruzione di un prefabbricato. Iniziati i lavori, infatti, subito ci si ...

Alle 9.15 presso ladel Presidio OspedalieroMassaia si terranno i saluti istituzionali dellaDirezione d'Azienda, del Direttore SC Di. P. Sa., del Presidente OPI e del Coordinatore ...... da via Boralattia a via Casa Perizzi; da viaPignedoli a via Casa Perizzi; da via ... Di Vittorio; da viadel Mulino a via G. Di Vittorio; da via W. Manfredi a via G. Di Vittorio; da ...... da via Boralattia a via Casa Perizzi; da viaPignedoli a via Casa Perizzi; da via ... Di Vittorio; da viadel Mulino a via G. Di Vittorio; da via W. Manfredi a via G. Di Vittorio; da ...

Piazza Cardinal Pacca, Fioretti in commissione: “Ne valeva la pena” TV Sette Benevento

“L’eco dei roboanti annunci sulla pioggia di fondi per la Città si scontra con la scarsa qualità delle proposte progettuali messe in campo dall’amministrazione”. Così Floriana Fioretti, capogruppo del ...“Il Comune di Benevento e la Soprintendenza Archeologica sanno da molti anni che nell’area oggi definita come piazza Cardinale Pacca, c’era la chiesa di San Pietro con annesso convento, le chiese di S ...