Philip Morris presenta il futuro senza fumo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 maggio 2023) NEUCHATEL (SVIZZERA) (ITALPRESS) –International continua a investire in un. L'obiettivo è quello di arrivare entro il 2025 ad avere metà del fatturato (oggi si aggira intorno al 35%) da prodotticombustione alternativi alla tradizionale sigaretta. L'impegno è stato ribadito nel corso dell'incontro che si è svolto al quartier generale R&D Center (The Cube) sul lago di Neuchatel, in Svizzera.In questa edizione, il CEO Jacek Olczak, in carica da due anni, il senior management dell'azienda ed esperti di ricerca e sviluppo hanno incentrato il dibattito sul ruolo che innovazione, tecnologia e scienza possono avere per supportare i fumatori ad abbandonare le sigarette.L'industria del tabacco è stata chiamata a ridurre i danni causati dal ...