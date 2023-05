Perché serve l’inchiesta suggerita dal generale Mori Scrive Marco Mayer

Leggi su formiche

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Com’è possibile che Mariodei carabinieri con ottima reputazione per i risultati raggiunti nel contrasto al terrorismo con Carlo Alberto dalla Chiesa e nelle indagini contro Cosa Nostra con Giovanni Falcone, sia stato sotto processo per dieci anni? La sentenza definitiva di assoluzione della Corte di Cassazione è di pochi giorni fa per le accuse relative alla presunta Trattativa Stato-mafia. La sesta sezione penale della Cassazione ha escluso ogni responsabilità a carico die di altri due ex ufficiali del Ros (ilAntonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno) “per non aver commesso il fatto”. Il dato negativo più eclatante dei procedimenti giudiziari a carico die dei suoi collaboratori è l’interminabile durata degli iter processuali. Per stimati ...