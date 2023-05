Perché Jennifer Lopez ha chiesto consigli glam a Ben Affleck

(Di mercoledì 10 maggio 2023)e Benhanno animato per mesi (se non anni) le pagine della cronaca rosa. Sono particolarmente affiatati e, di recente, JLo ha svelato di chiedere spessoa suo marito.e Bensono affiatatissimi. La coppia, tra le più seguite dello show business, ha riacceso la scintilla a distanza di vent’anni dal primo tentativo. Una volta ritrovati, hanno deciso di non separarsi più, sugellando il loro amore con un matrimonio degno di due superstar. La carriera di entrambi prosegue spedita, ma JLo è anche una fashion icon, seguitissima anche sui social per tutte le chiccheche suggerisce ad ogni apparizione pubblica.e Ben ...

I trucchi usati dai Vip per la loro beauty routine spesso si possono realizzare con alimenti che abbiamo in casa Ad esempio,Aniston è guardata con invidiadimostra almeno 10 anni ...Significa il mondo per me, soprattuttoi bambini potranno vedere un riflesso di sé stessi." ... Sahiti ha guadagnato attenzione a livello internazionale dopo che celebrità come Beyoncé,...Ecco, durante le sfilate , non si guarda solo ai modelli dei vestiti che andranno di moda, ... Vi ricordateLopez quando, due anni fa, in estate, mostrò cuissardes dorati, con plateau ...