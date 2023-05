Per il 76% degli italiani la guerra in Ucraina durerà ancora a lungo

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Continuano gli scontri tra Russia ein un conflitto che si protrae ormai da 15 mesi. Unache preoccupa la popolazione italiana, ma provoca anche sentimenti di rabbia (16,9%), stanchezza (13,5%, soprattutto tra i più giovani) e rassegnazione (11%). In questa vicenda, due terzi della popolazione italiana è convinta che ci sia – e ci sia stato – un ruolo attivo anche di altri stati e, in particolare, di Usa e Cina. Quasi la metà dei cittadini(il 49,3%), fin dall’inizio di questo conflitto, continua a dichiararsi contraria all’invio di armi all’, anche per paura di un’ulteriore escalationscontri. Decisioni, quelle relative all’invio di armi, che però dividono l’elettorato pure all’interno della stessa maggioranza di Governo, con il parere ...