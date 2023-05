Per contrastare la solitudine non bisogna intervenire sulle persone sole | ma sugli altri

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L’Oms non ha fatto in tempo ad annunciare la fine della pandemia da Covid (alla notizia mi sarei aspettato caroselli di macchine in piazza a Codogno manco fosse la festa scudetto del Napoli, con falò di mascherine, gavettoni di starnuti, stelline scintillanti fatte con i tamponi, almeno tre dosi di prosecco e grigliata di pangolini e pipistrelli fatti arrivare apposta dal mercato di Wuhan; e invece niente, abbiamo cantato sui balconi per l’inizio della pandemia e non per la sua fine, poi uno dice che siamo strani…), non si è fatto in tempo a uscire da un’emergenza sanitaria, dicevo, che eccone annunciata un’altra, e ben più subdola: Vivek Murthy, massima autorità sanitaria degli Stati Uniti, ha dichiarato che è in corso “un’epidemia di” – psichica e sociale – che avrebbe già colpito metà della popolazione americana, ma che dilaga anche nel resto del mondo. ...