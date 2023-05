Pentathlon moderno | World Cup Sofia 2023 | Frezza e Tognetti in semifinale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Alessandra(Aeronautica Militare) e Francesca(Carabinieri) approdano innella quarta tappa dellaCupdiin programma quest’oggi a, in Bulgaria. Le due azzurre hanno chiuso il gruppo B rispettivamente al quinto posto con 1041 punti e al tredicesimo con 1022 punti. La cinese Yufei Bian ha comandato il raggruppamento con 1061 punti, mentre nel gruppo A primo posto per la coreana Sunwoo Kim con 1077 punti. Domani inizierà anche la gara maschile, quattro gli azzurri impegnati nelle qualificazioni, Alessandro Colasanti (Carabinieri), Stefano(Aeronautica Militare), Roberto Micheli (Fiamme Oro) e Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri). SportFace.

Elena Micheli , campionessa mondiale diad Alessandria d'Egitto nel 2022, ha parlato della disciplina e dei cambiamenti che sono previsti subito dopo le Olimpiadi di Parigi 2024. Partendo però dall'ultimo impegno, la ...PESARO " Un primo passo per entrare nella famiglia paralimpica. La Federazione Italianalancia il progetto Parapentathlon, per promuovere e valorizzare il proprio movimento sportivo in termini di diversità ed inclusione. A inizio 2023 la Fipm ha nominato il Consigliere ...Due piazzamenti in top 10 per l'Italia nella terza tappa della World Cup 2023 di, a Budapest (Ungheria). Il migliore è stato Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), settimo con 1507 punti nella finale vinta dal coreano Woongtae Jun (1534) sulall'egiziano Mohanad Shaban (...

