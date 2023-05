Penalizzazione Red Bull | annuncio improvviso | colpo di scena in Formula 1

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ecco cosa è successo alla Rednell’immediato post gara di Miami. La direzione di gara ha deciso per la punizione. Il Gran Premio di Miami, quinta prova stagionale del mondiale di1 2023, si è concluso con l’ennesima doppietta Red. Max Verstappen ha messo a segno l’ennesima vittoria in un campionato mondiale che, sebbene ancora agli inizi, sta già dando l’impressione di essere segnato a favore della scuderia anglo-austriaca. Anche perché se Verstappen ha fatto primo, il secondo posto è stato appannaggio di Perez, l’altro pilota Red. E proprio Perez è stato protagonista di unaal termine della gara. Il pilota messicano è infatti stato penalizzato per un motivo oltretutto abbastanza banale che però non è passato inosservato ai commissari di gara che, regolamento alla ...

...- poco più del 20% di quelli presenti in calendario - il sospetto che si assisterà ad un assolo... dichiarandosi cauto in vista dellain galleria del vento che, a suo dire, si farà ...Inevitabile un passaggio sullasul caso plusvalenze che la Corte d'appello federale ... glb/gm/09 - Mag - 23 13:57 Condividi questo articolo: SponsorCarlos Sainz , quinto alla fine ma poteva essere un sesto per ladovuta all'eccesso ...e Verstappen in rettilineo) perché ormai si è capito che il confronto non può essere conBull ...

La Ferrari deve copiare la Red Bull Vasseur non ci sta FormulaPassion.it

Folle oceaniche e rumorosissime, piloti che rinunciando a un sorpasso non si danno pace. Alcuni hanno incassato e altri hanno osato, anche se non a tutti è andata liscia. A Jerez, oltre agli inseguime ...