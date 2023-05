Pedofilia | i Vescovi italiani incontrano le vittime degli abusi | nascerà Osservatorio ad hoc

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Alcunedi preti pedofili stamani hanno incontrato inella sede della Cei a Roma. “L’esperienza odierna – spiega il portavoce Cei Vincenzo Corrado – rappresenta la prima tappa verso la costituzione di un gruppo operativo, formato dadiin ambienti ecclesiali e da loro familiari. Sarà una sorta di, composto da persone che hanno generosamente dato la loro disponibilità ad offrire, a titolo personale e nella massima libertà, un contributo propositivo per migliorare e rendere più efficaci le attività di formazione e prevenzione messe in atto dalle Chiese in Italia attraverso la rete territoriale dei Servizi tutela minori”. ”A sottolineare l’importanza che iattribuiscono alla ...