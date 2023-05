Pechino Express | domani la finalissima Federica Pellegrini ci sarà? Il suo destino in mano allo staff medico

(Di mercoledì 10 maggio 2023), ci siamo: dopo ottomila km percorsi in tre Paesi (India, Malesia e Cambogia)giovedì 11 maggio termina l'edizione di quest'anno. La finale come di consuetotrasmessa in ...

, ci siamo: dopo ottomila km percorsi in tre Paesi (India, Malesia e Cambogia) domani giovedì 11 maggio termina l'edizione di quest'anno. La finale come di consueto sarà trasmessa in ...Purtroppo il programma sulla falsariga dinon ha ottenuto il successo sperato. In attesa di sapere se davvero l' ex moglie di Gianni Sperti tornerà alla conduzione di un programma in ...L'ispirazione proviene infatti dal noto Reality Show "". I partecipanti dovranno trovare i biglietti nascosti e risolvere gli intriganti enigmi che si nascondono dietro i vicoli del ...

Federica Pellegrini e l'infortunio a Pechino Express: il dettaglio sulla finale che spaventa tutti Corriere dello Sport

Pechino Express, ci siamo: dopo ottomila km percorsi in tre Paesi (India, Malesia e Cambogia) domani giovedì 11 maggio termina l'edizione di quest'anno. La finale come di ...Dopo settimane di continue prove, gare, sfide per l’immunità e per i vantaggi, la finale di Pechino Express è quasi arrivata. E domani sera, giovedì 11 maggio, verrà decretata la coppia vincitrice di ...