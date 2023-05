(Di mercoledì 10 maggio 2023) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Non dobbiamo mai dimenticare che gli avversari sono a. Unache in questo momento sta colpendo su vari fronti le fasce più fragili delle nostre comunità". Così Ellyad Ancona con la candidata sindaca dem Ida Simonella. "E' unanegazionista dell'emergenza climatica, è unache vorrebbe farci dipendere sempre dalle fonti fossili, è unache colpisce le persone migranti, come se dimenticasse che la società più sicura è quella più inclusiva, quella che riesce ad avere un sistema di accoglienza funzionale e che non scavalchi le amministrazioni locali ma che le coinvolga che punti all'accoglienza diffusa nelle piccole soluzioni abitative con servizi di inserimento che sono fondamentali. E' unache ...

... la segretaria ha rinviato la palla nel campo. "Lo strumento del confronto saranno loro ... Se hanno già deciso come va a finire non è un vero confronto", ha ammonito, secondo cui "...... "Abbiamo - fa notare il premier a Conte come farà poi con Calenda,e agli altri leader - ... Sui modelli di riforma presidenziale invece Meloni lancia la palla in campo: "Io non ...... che più in generale con Carlo Calenda ha rilanciato la volontà di dialogo citando il "sindaco d'Italia", caro all'alleato -Matteo Renzi. Mentre per"spetta alla destra" indicare ...

Pd: Schlein, 'avversario è destra, si scaglia contro poveri' Il Tirreno

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Non dobbiamo mai dimenticare che gli avversari sono a destra. Una destra che in questo momento sta colpendo su vari fronti le fasce più fragili delle nostre comunità”. Cos ..."A volte ci sono coalizioni più larghe, a volte diverse ma in questa squadra, in questa coalizione, c'è la risposta giusta perché non dobbiamo mai dimenticare che gli avversari sono a destra, che in q ...