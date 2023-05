Pavia | tentata violenza sessuale in centro | 24enne riesce a chiamare aiuto | fermato un uomo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Una donna di 24 anni ha subito un’aggressionein piena notte in, mentre stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata con gli amici. Un, stando al suo racconto alle forze dell’ordine, le si è avvicinato è ha tentato di violentarla. Secondo quanto riporta l’Ansa, le urla e le richieste didella donna hanno attirato l’attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti salvando la ragazza e tentando di bloccare l’, che ha aggredito anche loro e i carabinieri intervenuti poco dopo. L’episodio è avvenuto intorno all’1 di notte, tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio, tra Corso Cavour e via Porta Marica. I militari, che indagano pere resistenza a pubblico ufficiale, ...

