Pavia | tenta di violentare una ragazza in centro | bloccato col taser e arrestato**

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Milano, 10 mag.(Adnkronos) - Hato diunae, quando è stato individuato, ha opposto resistenza al controllo, scagliandosi con violenza contro le forze dell'ordine. E' quanto accaduto a Pavia a un 31enne di origine nigeriana, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, che è stato arrestato dalle volanti della questura di Pavia, congiuntamente al Nor-sezione radiomobile dei carabinieri di Pavia, al termine di un lavoro sinergico e coordinato. L'uomo, intorno all'una della scorsa notte, ha aggredito unadi 20 anni nei pressi della Minerva; l'ha stretta a sé e le ha tolto di forza la maglietta. La giovane ha gridato con tutte le sue forze e due residenti del posto, che si trovavano nei pressi, sono subito accorsi in suo aiuto permettendole di divincolarsi. Nel frattempo hanno ...

Il fermo Poco dopo il responsabile, di nazionalità straniera, è stato fermato da carabinieri e polizia e portato al carcere di Torre del Gallo a. Sono in corso ulteriori accertamenti. leggi ...Il presunto autore della violenza sessuale, un 33enne di nazionalità straniera, è stato fermato poco dopo da Carabinieri e Polizia e portato nel carcere di Torre del Gallo a. Sono in corso ...Altri due ace, questa volta di Marabelli spingonosul +3 (13 - 10). Break di 3 punti che Alba ... La coppia Naddeo - Marsengo continua ad impensierire la difesa avversaria chedi opporsi ...

**Pavia: tenta di violentare una ragazza in centro, bloccato col taser ... Il Tirreno

Ha avvicinato una ragazza di 24 anni, che stava tornando a casa, e ha cercato di violentarla in pieno centro a Pavia. E' accaduto la scorsa notte, verso l'una, all'angolo tra… Leggi ...Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza si trovava in via Porta Marica, quando un uomo l’ha afferrata e trattenuta. Ha tentato di liberarsi e si è messa a urlare, alcuni passanti hanno sentito il ...