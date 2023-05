Pavia | salvata da alcuni passanti mentre tentano di stuprarla | “Abbiamo sentito le grida e siamo corsi”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Stava tornando a casa da una serata trascorsa con gli amici, quando uno sconosciuto le si è fatto vicino per violentarla: una ragazza di 24 anni diè riuscita ad evitare la violenza mettendosi ad urlare ed attirando l’attenzione di, che hanno messo in fuga l’aggressore. Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza si trovava in via Porta Marica, quando un uomo l’ha afferrata e trattenuta. Ha tentato di liberarsi e si è messa a urlare,hannoil suo grido disperato e sono intervenuti, facendo desistere l’uomo e bloccandolo. Nel frattempo sono giunti sul posto i carabinieri: l’aggressore avrebbe preso a calci e pugni anche loro, prima di essere arrestato. Identificato, si tratta di un 33enne di origini nigeriane: ora si trova nel carcere di ...

Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza si trovava in via Porta Marica, quando un uomo l'ha afferrata e trattenuta. Ha tentato di liberarsi e si è messa a urlare, alcuni passanti hanno sentito il ...