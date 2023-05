Pavia | 24enne aggredita sessualmente in centro | un arresto

Il presunto autore della violenza sessuale, un 33enne di nazionalità straniera, è stato fermato poco dopo da Carabinieri e Polizia e portato nel carcere di Torre del Gallo a. Sono in corso ...L'autore della violenza sessuale, un 33enne di nazionalità straniera, è stato fermato poco dopo da carabinieri e polizia e portato al carcere di Torre del Gallo a. Sono in corso ulteriori ...Poco dopo, i carabinieri hanno fermato un 33enne di origine straniera e lo hanno portato nel carcere di Torre del Gallo a. In questo momento sono in corso ulteriori accertamenti.

Tenta di violentare una 24enne in pieno centro a Pavia, fermato un 33enne RaiNews

Tentata violenza sessuale a Pavia dove un uomo ha avvicinato una ragazza di 24 anni, che stava tornando a casa, e ha cercato di violentarla in pieno centro. E' accaduto nella notte di martedì all'ango ...Il tentativo di violenza messo in atto da un uomo di 33 anni di nazionalità straniera. La giovane salvata dai passanti che l’hanno sentita gridare ...