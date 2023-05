Pavia | 24enne aggredita da uno straniero | i passanti la salvano dallo stupro

Ha avvicinato una ragazza di 24 anni, che stava tornando a casa, e ha cercato di violentarla in pieno centro a. E' accaduto la scorsa notte, verso l'una, all'angolo tra Corso Cavour e via Porta Marica. La giovane ha reagito urlando alle molestie ricevute ed è stata aiutata ad alcuni passanti. "Entra ...Il presunto autore della violenza sessuale, un 33enne di nazionalità straniera, è stato fermato poco dopo da Carabinieri e Polizia e portato nel carcere di Torre del Gallo a. Sono in corso ...L'autore della violenza sessuale, un 33enne di nazionalità straniera, è stato fermato poco dopo da carabinieri e polizia e portato al carcere di Torre del Gallo a. Sono in corso ulteriori ...

Tenta di violentare una 24enne in pieno centro a Pavia, fermato un 33enne RaiNews

Una ragazza di 24 anni stava facendo ritorno a casa quando è stata aggredita in pieno centro. Le sue urla hanno allertato alcuni passanti ...Violenza sessuale Pavia 10 maggio. Arrestato il 33enne che ha tentato di violentare una ragazza in centro a Pavia.