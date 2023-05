Pasta | vino e caffè

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Mai bevuto uncon olio extra vergine di oliva spremuto a freddo? Sembra incredibile solo al pensiero: è come pensare agli spaghetti con l’ananas. Invece bisogna provare per gustarlo. Perché il risultato e? un caffe? morbido, vellutato, delicatamente dolce e dalla consistenza assolutamente inaspettata. Insomma: una sorpresa. La novità si chiama OleatoLatte, ed è stata creata da Starbucks. Si trova (per ora) solo in Italia. Ed è nata dalla fusione tra ilArabica e l’olio extravergine di Partanna, in Sicilia, nota per le olive Nocellara del Belice (nota anche come oliva di Castelvetrano). Entro la fine dell’anno sarà lanciata anche in Giappone, Medio Oriente e Regno Unito. Sembra una miscela impossibile, come si diceva, invece dopotutto non è neppure così lontana dal nostro gusto come emerge da una ...