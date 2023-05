(Di mercoledì 10 maggio 2023) Ii italiani non ci stanno a passare per i responsabili della speculazione sul prezzo della: le confezioni a scaffale oggiprodotte con le scorte di grano della scorsa stagione pagate ...

E' logico che se cntinua la riduzione del prezzo del grano adegueremo i prezzi dellain base al mercato"."E poi - avverte ancoraalludendo alla commissione voluta dal ministero - non c'...E' logico che se cntinua la riduzione del prezzo del grano adegueremo i prezzi dellain base al mercato"."E poi - avverte ancoraalludendo alla commissione voluta dal ministero - non c'...

Pasta, da Sgambaro a De Matteis: non sono i pastai a speculare Tiscali Notizie

"Penso che siano proprio gli agricoltori a speculare nel senso che due anni fa la materia prima è partita da 28 ed è arrivata a 56 euro al quintale quindi c'è ...Pastificio Sgambaro dal 2001 ha deciso di utilizzare solo grano duro italiano e di investire nel biologico, diventando un punto di riferimento nel mercato. Impegnato da anni nel costante studio dei gr ...