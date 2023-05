Passato il Giro | la rabbia di alcuni Comuni “dimenticati” | nel mirino “Sistema Irpinia”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella foto potete vedere il gruppone delche passa ad oltre 80 kmh per Dentecane, che è frazione del Comune di Pietradefusi, che è provincia di Avellino e che splendidamente addobbato ha accolto la carovana rosa.Carovana rosa che non segnalava neanche il suo passaggio per Pietradefusi. Per la verità si è dimenticata anche di Montefusco e Santa Paolina”. La denunica arriva dal sindaco di Pietradefusi, Nino Musto, proprio dopo qualche ora dal passaggio della carovana rosa inirpini dopo la partenza da Atripalda. E la premessa è d’obbligo: “Prima non era il momento di fare polemica, adesso che la corsa è passata la polemica va fatta”. “La RAI- incalza il sindaco- a cui anche noi paghiamo il canone, ha mandato in onda le immagini di Venticano,”Città del torrone”, e non di Dentecane,”Città ...

Ildell'Appennino non dimentica come sempre il: doveroso quindi il passaggio davanti al Museo dei Campionissimi a Novi e a Pasturana teatri di molti raduni delle ultime edizioni. Il ......grazie al suo stile e alla sua forte personalità estetica che Zoe Cristofoli è riuscita neldi ... Sulsentimentale di Zoe Cristofoli volano nomi molto conosciuti del mondo dello spettacolo. ...20 (rotatoria viale Abruzzo intersezione con via Tirino in località santa Filomena); "Neldi ...hanno risposto al nostro bando che concretizza uno strumento di cura della città che in...

Il Giro d'Italia nel metaverso: uno spazio virtuale per presente, passato e futuro della Corsa rosa Corriere della Sera

Genova. Decimo arrivo in via XX Settembre. Prima volta con partenza da Arquata Scrivia. E il giorno della vigilia una pedalata per ricordare Davide Rebellin e insegnare a tutti quanto sia importante l ...La Cineteca di Bologna da anni restaura pellicole italiane e straniere. Elena Tammaccaro, vicedirettrice di Immagine Ritrovata: "Abbiamo lavorato ...