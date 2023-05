‘PaperManzoni’ | Disney ricorda i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 10 maggio 2023) In uscita il 17 maggio il libro editoGiunti, dopo i successi di 'TopoPrincipe' e 'PaperDante' Sono trascorsi 150scomparsa di, che con il suo romanzo ‘I Promessi Sposi’ ha accompagnato almeno una parte del percorso scolastico di ogni italiano. Per celebrare questa ricorrenza, la casa editrice Giunti pubblica dal 17 maggio il libro a fumetti, il nuovo volumeispirato al grande scrittore, che arriva sull’onda dei successi di ‘TopoPrincipe’ e ‘PaperDante’., come si legge nelle note editoriali, “vuole essere un omaggio gentile e raffinato all’autore milanese, attraverso il racconto illustrato inedito scritto da Augusto Macchetto, con i disegni di ...