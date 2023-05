Paolo Scaroni nominato nuovo presidente dell' Enel

L'assemblea degli azionisti di Enel ha dato il via libera alla nomina dialla presidenza del consiglio di amministrazione. La nomina è stata approvata dal 97,2480% del capitale votante. La lista del Mef con i candidati al cda di Enel con...è stato eletto presidente di Enel con il 97,248% dei voti favorevoli in assemblea. Lo 0,6675 ha espresso voto contrario e l'1,0845% si è astenuto . Il voto è stato espresso dal 53,3993% ...Dalla lista del MEF sono stati tratti :; Flavio Cattaneo; Alessandro Zehenter; Johanna Arbib Perugia; Fiammetta Salmoni; Olga Cuccurullo. Dalla lista Assogestioni sono stati tratti : ...

Paolo Scaroni, former CEO of energy giant Eni and current chairman of AC Milan soccer club, was tapped Wednesday as new president of electricity giant Enel, returning to a group he managed as CEO in 2 ...L'assemblea degli azionisti di Enel ha dato il via libera alla nomina di Paolo Scaroni alla presidenza del consiglio di amministrazione. La nomina è stata approvata dal 97,2480% del capitale votante.