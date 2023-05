Paolo Scaroni è il nuovo presidente Enel

La lista del Mef batte i fondi per il cda Enel La battaglia annunciata per il rinnovo del consiglio di Enel si è rivelata poco più di una scaramuccia . Il prossimo presidente sarà, come voluto dal Mef. Flavio Cattaneo , ma questo era già scontato, sarà il nuovo amministratore delegato. La lista presentata da Covalis , che aveva l'ambizione di sfidaree ...Assalto respinto.e Flavio Cattaneo , candidati di governo al vertice dell' Enel , hanno ricevuto il via libera dell'assemblea dei soci che si è svolta oggi pomeriggio. La più grande società italiana per ...L'assemblea degli azionisti di Enel ha votato con il 97,24% la nomina dicome nuovo presidente dell'azienda. Nel nuovo Consiglio d'Amministrazione di Enel figurano anche Flavio Cattaneo che dovrebbe essere nominato amministratore delegato nel corso del ...

Enel, Paolo Scaroni presidente: il via libera dell’assemblea dei soci Corriere della Sera

Paolo Scaroni nuovo presidente Enel. L'assemblea degli azionisti di Enel ha approvato la nomina del nuovo Cda: Paolo Scaroni diventa presidente ...