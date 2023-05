Paolo Maldini fa lo spaccone | “Napoli squadra più forte d’Italia | ma il Milan lo ha battuto”

(Di mercoledì 10 maggio 2023), dirigente del, riconosce la forza delma sottolinea il trionfo del. Parla del rinnovo di Leao e del futuro del club., l’iconico dirigente del, ha offerto un commento sagace e provocatorio sulla corrente situazione del calcio italiano. Parlando ai microfoni di Prime Video prima del derby contro l’Inter, valido per l’andata della semifinale di Champions League, ha sostenuto con orgoglio che, sebbenesia lapiùquest’anno, è stata eliminata proprio dal. La rivalità traè un punto focale del calcio italiano, e le parole di ...

Commenta per primo Il dirigente del Milanha parlato a Sky poco prima della semifinale di Champions League contro l'Inter: 'Non invidio mai quello che succede ai calciatori dato tutto quel che ho vissuto nella mia carriera, ma ..., direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di Prime Video nel pre - partita del match contro l'Inter, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di ..., DT del Milan, è stato intercettato da Prime Video per commentare la semifinale di Champions League contro l'Inter. Le sue dichiarazioni. SUL CALCIO ITALIANO - 'Direi una cosa. Al di là ...

Costacurta: "Haaland sembra immarcabile ma Maldini aveva le caratteristiche per fermarlo" Milan News

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Prime Video parlando della semifinale contro l'Inter: "Il fatto di avere Milan e Inter che si giochino questa ...Il direttore dell'area tecnica dei rossoneri ha parlato nel prepartita dell'euroderby, ad intervistarlo l'ex compagno di squadra: siparietto in diretta ...