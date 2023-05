Paola Ruocco svela come procede con Daniele fuori da Uomini e Donne e dure stoccate a Gianni e Gemma

(Di mercoledì 10 maggio 2023)è stata una dama molto discussa di. La protagonista, però, è sparita dal parterre da un po’ di tempo facendo perdere le tracce di sé. A distanza di qualche giorno, poi, la dama ha rilasciato un’intervista su Lollo Magazine in cui hatovadano le cose con, il L'articolo proviene da KontroKultura.

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne,, intervistata dal portale di Lollo Magazine , si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Gemma Galgani , la storica dama del dating show con cui si è spesso scontrata e ...L'assenza dia Uomini e Donne ha catturato l'attenzione dei telespettatori Senza alcuna ombra di dubbio,è una delle protagoniste più popolari e chiacchierate di Uomini e Donne . Nel ...dopo aver lasciato Uomini e Donne per approfondire la conoscenza di un cavaliere del trono over ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lollo.magazine . L'ex dama ha sferrato un ...

Uomini e Donne, Paola Ruocco si scaglia contro Gemma Galgani Isa e Chia

Un'ex dama lancia una frecciatina alla storica protagonista: "Segue le stesse orme di loro" Paola Ruocco dopo aver lasciato Uomini e Donne per ...L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, intervistata dal portale di Lollo Magazine. L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Paola Ruocco, intervistata dal portale di Lollo Magazine, si è tolta ...