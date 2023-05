Paola Barale torna in tv in un programma tutto suo? Ecco dove la vedremo

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Dopo la tanto discussa e chiacchierata intervista rilasciata a Verissimo lo scorso fine settimana,pare si stia preparando ad un ritorno trionfale in tv. Stando a quanto trapelato in queste ore da Dagospia, pare proprio che la showgirl stia vivendo un omento di grande slancio dal punto di vista professionale. In particolar modo, L'articolo proviene da KontroKultura.

è tornata recentemente in tv ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e da Silvia Toffanin a Verissimo. In quest'ultima occasione ha anche parlato del suo passato matrimonio con ...potrebbe essere pronta al suo grande ritorno in televisione: dopo l'esperienza a Ballando con le Stelle e le numerose ospitate in diversi programmi, pare infatti che la showgirl stia ...potrebbe essere uno dei nuovi volti della Rai che verrà con un nuovo programma in prima serata: ecco che cosa ...

Paola Barale a letto, imbarazza la Toffanin: "Non manca nulla..." Liberoquotidiano.it

Paola Barale sta per tornare in tv La donna, che ultimamente è stata ospite sia di Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno che di Silvia ...Secondo alcune indiscrezioni, Paola Barale potrebbe tornare alla conduzione di un programma in prima serata Rai, dopo diversi anni di assenza dalla televisione.