Paola Barale replica a Gianni Sperti | “Si commenta da solo”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 10 maggio 2023)ospite a “Verissimo” parla dei suoi nuovi progetti, della sua vita privata e torna anche sulla fine del matrimonio con, ospite di Silvia Toffanin la scorsa settimana. La showgirl ha presentato il suo primo libro intitolato “Non è poi la fine del mondo” in uscita il prossimo 23 maggio nel quale racconta la sua storia e vari episodi accaduti nel corso della sua vita che l’hanno cambiata. “Mi sono molto divertita a scriverlo – racconta- non sapevo che scrivere sarebbe stato così liberatorio e mi rendevo conto che man mano che andavo avanti mi alleggerivo di alcune fragilità che pensavo di non avere. E’ stato un viaggio dentro me stessa e ho acquisito la consapevolezza che alcune cose che credevo risolte invece non lo erano completamente”....