Pamela Mastropietro | parla Oseghale | ' Non l' ho stuprata né uccisa | la feci a pezzi per paura Pregiudizi perché sono nero'

Pamela Mastropietro, parla Oseghale: «Non l'ho stuprata né uccisa, la feci a pezzi per paura. Pregiudizi perch leggo.it

Parla dal carcere di Forlì Innocent Oseghale, il nigeriano 35enne condannato all'ergastolo per aver violentato, ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, la 18enne romana ...'Su di me pregiudizi legati al fatto che io sia un immigrato di colore - Sono addolorato ma non posso pagare colpa non mia' ...