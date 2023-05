Pallanuoto femminile | Tania Di Mario in acqua | l’Orizzonte pareggia la Finale Scudetto con la SIS Roma!

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Torna in equilibrio ladella Serie A1 2022-2023 di: L’Ekipe Orizzonte supera ai rigori per 21-20 la SIS Roma (13-13 nei tempi regolamentari) e porta la serie sull’1-1. Recriminano le capitoline, sempre avanti nel punteggio fino all’11-13 a 2’43” dal termine: due gol in superiorità numerica di Marletta nel giro di un minuto spediscono la contesa ai rigori. Servono otto serie per definire la vincitrice: decisivo l’unico errore su 16 conclusioni, con Picozzi che si fa parare il tiro e Palmieri che sigla il gol della vittoria. Da segnalare, infine, a 1’30” del secondo tempo, l’ingresso indell’olimpionica quarantaquattrenneDi, che poi va a prendersi la responsabilità di tirare il quinto rigore, segnandolo e portando ...

Vincere per non far scappare le avversarie. Questo l’imperativo dell’Ekipe Orizzonte che mercoledì 10 maggio alle 18 riceve a Nesima la Sis Roma per il secondo atto della finale scudetto di pallanuoto ...Tutto pronto alla piscina di Nesima (CT) per il nuovo round della finale scudetto di pallanuoto femminile, che porterà ancora in campo Ekipe Orizzonte e Sis Roma dopo la prima sfida della serie giocat ...