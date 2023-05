(Di mercoledì 10 maggio 2023) Il teatro dell'omicidio è, ma questa volta non si tratta di mafia, come l'immaginario collettivo sarebbe propenso a pensare: La vittima è un giovane di 32, Aleandro Guadagna; è stato ...

Ad escludere un delitto di mafia, gli stessi investiìgatori che hanno chiuso la via al traffico dove ci sono parenti e amici disperati - Il teatro dell'omicidio è, ma questa volta non si ...A proposito di zona playoff, il(48) batte 2 - 1 la Spal (35) che scivola verso la Lega Pro.reagisce alla mazzata dei - 4 (che si aggiungono ai - 3) e batte 2 - 1 il Como (43) che si......Enzo "29/08/1969 Forte Vito Maurizio " Trapani 27/02/1967 Girgenti Salvatore "28/...22/12/1949 Santeodoro Jimmy " Hanau (DE) 05/06/1987 Sardina Daniele " Trapani 16/09/1969...

Palermo si sveglia nel sangue: ucciso a 32 anni TGLA7

La vittima è un giovane di 32, Aleandro Guadagna; è stato ammazzato a colpi di pistola in via Mulino 32 nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud della città. Sul posto i carabinieri del ...Sotto di 2-0, ma anche con due reti annullate dal Var, alla squadra di Longo non basta il gol di Cutrone Il Como si sveglia tardi, mette non poca paura alla Reggina, ma alla fine la rete di Cutrone no ...