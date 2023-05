Palermo | 32enne ucciso a colpi di pistola | fermato il proprietario del suo appartamento

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Un uomo di 32 anni, Leandro Guadagna, è statonella mattinata di mercoledì a, nella borgata di Boccadifalco (periferia sud della città) con diversidi. Per il delitto i carabinieri del Nucleo investigativo hanno rintracciato eil suo padrone di casa: si sospetta il movente economico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’omicida ha atteso che Guadagna uscisse dal portone della sua abitazione, in via Molino 32, per poi fare fuoco, fuggendo subito dopo. I familiari della vittima hanno subito chiamato il 112: un’ambulanza è arrivata nel giro di pochi minuti, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Alcuni testimoni hanno raccontato di alcune liti tra ile ildell’abitazione in ...

