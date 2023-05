Palazzo Santa Lucia | riunione con la Commissione Diabetologica Regionale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn relazione all’utilizzo del nuovo sistema di misurazione della glicemia in continuo “FGM” aggiudicato dalla Soresa, il Presidente Vincenzo De Luca ha convocato e incontrato lacomposta dai maggiori esperti regionali/nazionali. La ha segnalato che per alcune tipologie di pazienti, anche sulla base della letteratura scientifica attuale, è necessaria l’applicazione del sistema di misurazione della glicemia preesistente. La Direzione Generale per la Salute ha pertanto comunicato alle Asl della Campania di garantire – nelle more di una procedura urgente di Soresa – l’acquisizione del sistema preesistente “FGM Abbott” per la seguente tipologia di pazienti indicati dalla: 1. Pazienti con ...