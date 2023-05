Pioli 5 : perde il terzoconsecutivo e dà l'impressione di non riuscire a prendere le contromisure alle mosse di Inzaghi.A cominciare da Theo…INTER ONANA 6 Osserva un colpo di tacco di Calabria spegnersi ... Terzosu 3 vinto senza colpo subire nel 2023, a un passo dal sogno.E allora Inter e Milan si mettono in modalitàdi Champions, ne fanno le spese le romane mentre la Juve scopre il magico mondo di Iling - Junior. Il tutto tra i nostri top e flop, cattivi il ...

Pagelle derby Milan-Inter 0-2: Calabria molto male. Thiaw provvidenziale Pianeta Milan

Partenza razzo dell'Inter, che segna due gol in otto minuti, e si aggiudica la semifinale di andata di Champions sul Milan. A San Siro finisce 2-0 con le firme di Dzeko e Mkhitaryan nelle ...