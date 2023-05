“Pagateci o spoileriamo tutti i finali delle serie” | la minaccia degli sceneggiatori di Hollywood in sciopero da giorni

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “”. Laspiritosa è stata registrata su più cartelli mostrati durante i picchetti delloche si sta svolgendo in queste ore davanti alle sedi della Disney, Paramount, Warner, Netflix, HBO. È dal 2 maggio scorso che negli Stati Uniti glidi film esono in. Tante le richieste poste alle produzioni miliardarie diche ancora non ricevono alcuna risposta. Per farla in sintesi: gligià prendono una miseria di stipendio (Claire Kiechel ha detto di aver ricevuto per 5 anni di lavoro su “The OA” 2000 dollari ...

Gli sceneggiatori di Hollywood minacciano: 'tutti i finali di stagione'. Le proteste degli sceneggiatori di Hollywood Claire Kiechel ha 35 anni e ha scritto The OA per Netflix e The Watchmen per HBO. 'Sul primo ho ...In principio fu il verbo. Oddio, non sarà quello con la 'v' maiuscola ma è sempre una parola importante, quella degli sceneggiatori americani, è anche quella l'inizio di tutto, caratteri raccolti in ...... La Messa non è finita Il Messaggero: Riforme, le aperture e i veti Il Giornale: 'Colpire le famiglie ricche' / Il Pd vuole l'eurostangata Leggo: 'le serie' Il Fatto: Il Pd ...

Gli sceneggiatori di Hollywood, pagateci o spoileriamo Agenzia ANSA

“Pagateci o spoileriamo tutti i finali delle serie”. La minaccia spiritosa è stata registrata su più cartelli mostrati durante i picchetti dello sciopero degli sceneggiatori che si sta svolgendo in qu ...Gli sceneggiatori di Hollywood minacciano: “Pagateci o spoileriamo tutti i finali di stagione”. Claire Kiechel ha 35 anni e ha scritto The OA per Netflix e The Watchmen per HBO. “Sul primo ho lavorato ...