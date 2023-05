(Di mercoledì 10 maggio 2023) commenta 'Si fidava ciecamente dei suoi genitori e non dei medici. Erae del', così nell'agosto del 2016a solilana Eleonora Bottaro , malata di leucemia. ...

Era succube della madre e del padre', così nell'agosto del 2016 morì a solila padovana ... - - > Leggi Anche, rifiutarono chemio per la figlia malata di leucemia e lei morì: confermati 2 ...Viene per questo ricoverata nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale di. Ma ... Senza terapia del dolore e con l'unico supporto delle vitamine, lamuore il 29 agosto. Il ...... contrario alla guerra, voleva solo informare gli amici di quello che sta succedendo, noi abbiamo alcuni amici in Ucraina, ci piacciono i giochi di guerra', dice unmembro del gruppo ...

Padova, 17enne rifiutò chemio e morì: "Era succube di madre e padre" | Le motivazioni della Cassazione sulla conferma di condanna dei genitori TGCOM

Una moldava di 25 anni di Padova, incensurata, è stata bloccata e poi arrestata in via Ampere con 5 dosi di cocaina. Un sopralluogo nell’abitazione ha fatto ...PADOVA - Tre persone arrestate, con sequestro di numerose dosi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, e di circa 1400 euro di proventi dell’attività illecita. È il ...