Osimhen | addio Napoli | la proposta indecente da 160 milioni

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Autentico trascinatore dello Scudetto con la maglia del, per Victore il suo club potrebbe prospettarsi un'estate all'insegna di offerte faraoniche. Aurelio de Laurentiis però non è disposto a cederlo per meno di 160di euro, come scrive in un articolo de Il Mattino. La cifra che il presidente partenopeo ha fissato per dare il via a una trattativa che altrimenti non può decollare. Il quotidiano ha anche ribadito il viaggio dell'attaccante azzurro a Parigi in compagnia del manager Roberto Calenda e sottolineato l'interesse concreto del Psg e la volontà della proprietà qatariota di rimpiazzare l'uscente Lionel Messi (che pensa all'Arabia, all'Al Hilal) con l'ex Lille. Il Psg osserva, c'è anche il Newcastle, ma… Il prezzo di 160 è accessibile per un club come il Psg, nonostante lo ...

Oggi come oggi, in Italia non dobbiamo offenderci: il Napoli non può permettersi di tenere questi calciatori a certe cifre, perché sennò fai fatica e rischi di far fallire una società. Se al Napoli arrivasse un'offerta irrinunciabile per Osimhen, cosa dovrebbe fare se non impacchettarlo e mandarlo via? Poi devi essere bravo a rimpiazzarlo con elementi all'altezza.

