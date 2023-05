Osho e i suoi fratelli Non solo dirigenti | chi entra e chi esce in Rai

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Rai, il valzer opinionisti: dentro Buttafuoco eIl Messaggero, di Mario Ajello, pag. 6 «Noi non vogliamo tagliare, vogliamo aggiungere». Questo il motto con cui la nuova dirigenza Rai è decisa a intraprendere una missione non impossibile ma ad alto rischio politico e d’impresa. Quella di rimettere il servizio pubblico al centro dell’attenzione : già si pensa di organizzare per settembre gli Stati Generali della Rai – ma insieme rendendolo veicolo non più soprattutto di quella che in FdI e nella Lega chiamano «la vulgata di sinistra» ma di una sorta di pluralismo che sappia guardare meglio anche a destra. Per fare questo, è necessario anche un cambiamento di volti e di voci. Ed è quello che nella cucina della Rai in fieri – a guidarla saranno Roberto Sergio e Giampaolo Rossi ma molto conta il ministero della Cultura, per non dire di quello delle Infrastrutture dove ...