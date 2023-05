Orso investito da un' auto | alla guida c' era un cacciatore | danni per 7 mila euro

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Unda un'mobileta da un. L' incidente , è avvenuto ancora una volta in Trentino , in località Trasiel di Villa Lagarina, per fortuna senza gravi conseguenze: l'uomo ...

Unda un'automobile guidata da un cacciatore. L' incidente , è avvenuto ancora una volta in Trentino , in località Trasiel di Villa Lagarina, per fortuna senza gravi conseguenze: l'uomo ...Unè statoin Trentino , al volante dell'auto c'era un cacciatore. Questo è l'episodio accaduto nelle vicinanze di Trento, nella località Trasiel di Villa Lagarina. Inoltre, prima dell'...AGI - Unè statoda un'autovettura la notte appena trascorsa in località Treziel di Villa Lagarina in Trentino. A darne comunicazione la Provincia Autonoma di Trento. Secondo quanto appreso, ...

Orso investito in Trentino: l’automobilista sta bene La Gazzetta dello Sport

BOLZANO. I graffi e le impronte ricoprono la vernice nera dell’auto e danno l’idea della forza con cui l’orso si è “scagliato” sulla macchina. E’ successo martedì notte… Leggi ...Un nuovo episodio di cronaca che vede come protagonista un orso e il Trentino. Nelle ultime ore un automobilista ha investito con la propria vettura uno di questi mammiferi mentre percorreva la strada ...