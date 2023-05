Oroscopo Paolo Fox 11 maggio 2023 | giovedì d' innamoramento per Cancro e di rivoluzione per Pesci

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 10 maggio 2023) L'diFox dell'11rivela in anteprima che giornata aspettarsi. Partiamo subito segnalando che in queste 24 ore la Luna transiterà in Acquario. In qualcuno sarà in atto unainteriore, mentre in altri segni non sarà da escludere un colpo di fulmine. Vediamo le previsioni astrologiche diFox di11, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.11diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete abbraccia una giornata con la Luna in aspetto favorevole. Non dovreste chiudervi a riccio, anzi dovreste ...