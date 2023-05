incalo ma sempre ben stabile oltre i 2.000 dollari al barile. Il contratto spot è a quota 2.029,02 dollari in calo dello 0,28%. . 10 maggio 2023... firmato Alexander MCQueen , con la discussa coroncina di foglie d'e d'argento anch'esse ... era evidentemente a girocollo, quello indossato per il ritratto ufficiale presenta invece una...Seduta inrialzo per l', che avanza a 2.025,9 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) ( - 2,22%), che ha toccato 71,53 dollari per barile. Sui livelli della ...

Oro in lieve ribasso ma sempre oltre i 2.000 dollari l'oncia - Economia Agenzia ANSA

Oro in lieve calo ma sempre ben stabile oltre i 2.000 dollari al barile. Il contratto spot è a quota 2.029,02 dollari in calo dello 0,28%. (ANSA). (ANSA) ...I prezzi dell’oro, quotato in dollari al Comex, sono reduci da un leggero arretramento sviluppatosi a partire dal picco del 4 maggio scorso, quota 2085.4, fino ai minimi di venerdì 5 a 2007.0. Questa ...