Ordine record di Ryanair | 300 boeing 737 per 36 miliardi

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 10 maggio 2023) LONDRA – La compagnia aerea irlandeseha piazzato undi 300737 Max per un valore di oltre 40di dollari (36di euro). Si tratta di una delle più importanti commesse per il colosso aerospaziale Usa in un mercato dell’aviazione in rapida ripresa dopo il periodo della pandemia. Il vettore punta a un aumento dell’80% del traffico passeggeri annuo a 300 milioni di viaggiatori entro il 2034. Prevede così di assumere più di 10.000 dipendenti fra assistenti di volo, ingegneri e piloti, per poter raggiungere quell’obiettivo. L'articolo L'Opinionista.