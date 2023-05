Opposizioni in ordine sparso Pure sulla difesa delle istituzioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Come sono amate le consultazioni politiche qui da noi. Perfetto lo schematismo dei turni che semplifica il lavoro dei giornalisti e dei commentatori. Un partito alla volta si viene ricevuti dall’autorità più alta e per Giorgia Meloni il caravanserraglio compito dei suoi avversari rimessi in riga è una soddisfazione inimmaginabile. Piace anche all’opposizione. Hanno qualche minuto di insperata visibilità gruppi che solitamente non finiscono nemmeno nei pastoni della cronaca politica ma soprattutto hanno la possibilità di farsi notare quelli che al governo tendono la mano, più o meno sguaiatamente, fin dal primo minuto dopo le elezioni. Non solo la guerra in Ucraina e l’inceneritore di Roma. Sinistra e M5S non si incontrano più su nulla Così il cosiddetto Terzo polo, che è in macerie sui giornali ma è in ottima salute là dove serve stare insieme per non perdere i soldi pubblici, si ...