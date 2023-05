Operaio prende in braccio Elly Schlein e la paragona a Berlinguer | ' Sta coi lavoratori'

L'di Fincantieri che lain braccio: "Sarò il tuo Benigni". Elly Schlein ha pubblica ieri sul suo profilo Facebook quella foto, scattata ieri durante la sua visita a Castellammare di ...L'altra foto, quella in cui l'latra le braccia, come se Elly fosse l'Enrico Berlinguer in grembo a Benigni nel 1983, Schlein l'ha postata su Facebook prima di questo faccia a faccia. ...'Sarò il tuo Benigni'. Le foto L'di Fincantieri che lain braccio: ' sarò il tuo Benigni' . Elly Schlein pubblica sul suo profilo Facebook quella foto, scattata ieri durante la sua visita a Castellammare di Stabia , ...

Operaio prende in braccio Schlein: "Sta coi lavoratori, come ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Le simulazioni della Izi Spa stimano in 26 milioni i lavoratori che beneficeranno della riduzione delle tasse in busta paga, cioè il 65% del totale. I primi a ...Sorridente e sospettosa, Elly entra nella Sala della Regina, passando davanti alla foto di Nilde Iotti. E subito dopo arriva Giorgia. Nel tavolone, sono sedute al centro, l’una di ...