Onana | «Vogliamo andare in finale! Leao? Non ci interessa»

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Andreha parlato a poche ore dal derby di Milano. Il portiere camerunense ha sottolineato il calore dell’ambiente e ha commentato inoltre l’assenza diOBIETTIVO FINALE – Ecco le parole di Andreai microfoni di Sky a poche ore dalla sfida di UEFA Champions League tra Milan e Inter: «La verità è che a tutti gasa l’ambiente. Giocare a San Siro è importante, è uno stadio che pesa. Sono convinto che stasera daremo la risposta che tutti vogliono. Sappiamo bene quanto è importante la partita, non dobbiamo preoccuparci degli avversari. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e seguire tutte le indicazioni di mister Inzaghi per cercare di arrivare in finale, perché è il nostro obiettivo.? Per noi non cambia nulla, pensiamo a noi stessi. l’Inter deve passare a prescindere». Inter-News - Ultime notizie e ...