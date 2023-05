Omicidio Foggia | i legali di Taulant Malaj | «Mai pensato di uccidere il figlio piccolo Ha pianto disperato per Gessica»

(Di mercoledì 10 maggio 2023), il panettiere 45enne anni che ha ucciso la figliadi 16 anni e il 51enne Massimo De Santis, stando alle dichiarazioni dei suoi, «non volevaanche il». IMichele Maiellaro e Giacomo Lattanzio, a termine dell’udienza di convalida del fermo dell’uomo, hanno dichiarato: «Possiamo smentire in maniera categorica che ci sia stata un’attenzione violenta nei confronti del bambino che non è stato assolutamente toccato e lui non ha cercato di fare niente nei suoi confronti. Non era nascosto, ha visto la scena, ma lui non si è avvicinato,non ha fatto assolutamente niente nei confronti del bambino». A sostegno di questa tesi, ci sarebbero ulteriori tre video, ora presentati e ...

I legali del panettiere di Torremaggiore () Taulant Malaj , il 45enne albanese accusato di aver ucciso la figlia sedicenne Gessica e il ... ai quali aveva confessato il duplice, e poi ...Interrogato dai pm, nel pomeriggio di domenica 7 maggio, Taulant ha confessato il duplice. Il crollo psicologico 'Ha confermato le dichiarazioni rese ai pm domenica pomeriggio - hanno ...Durante l'interrogatorio di domenica scorsa, secondo quanto spiegato dai due legali, Malaj ha confermato le dichiarazioni rese ai pm, ammettendo di essere responsabile del duplice. Ma ...

Omicidio Torremaggiore (Foggia), il killer: "Mia moglie in Maserati col suo amante" | E la donna ricoverata chiede di vedere la salma della figlia TGCOM

Le lacrime dopo la furia omicida. Taulant Malaj, 45enne di origini albanesi, adesso piange a dirotto. Al punto da non riuscire a proseguire l'interrogatorio, durante ...Strage di Foggia: i legali, 'Non voleva far male al bimbo. ''Il piccolo non era nascosto, ha visto la scena. Malaj disperato per la figlia' Possiamo smentire in maniera categorica che ci sia stata un' ...