Omicidio a Palermo | ragazzo di 32 anni ucciso a colpi di pistola | forse una lite per motivi economici

(Di mercoledì 10 maggio 2023) Un giovane di 32è statoquesta mattina acondi. Il delitto è avvenuto in via Mulino 32 nella borgata di Boccadifalco , alla periferia sud della città. Sul posto ...

Un giovane di 32 anni è stato ucciso questa mattina acon colpi di pistola. Il delitto è avvenuto in via Mulino 32 nella borgata di Boccadifalco , ...Foggia, il bimbo di 5 anni chiede ..., 10 Maggio 2023 - Un tragico episodio di violenza ha scosso il quartiere Boccadifalco di. Un giovane di 32 anni è stato ucciso in via Mulino, una piccola strada della zona, al culmine di una presunta lite per motivi economici.in strada questa mattina: un uomo di 32 anni è stato ucciso acon colpi di pistola. Il delitto è avvenuto in via Mulino 32 nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud della ...

Omicidio a Palermo, ucciso un uomo a colpi di pistola BlogSicilia.it

L'omicidio, commesso al culmine di una lite, avrebbe ragioni economiche ed è al momento esclusa la pista mafiosa ...Omicidio a Boccadifalco. Questa mattina un uomo di 31 anni è stato ucciso a colpi di pistola in strada in via Mulino. Sul posto ci sono i carabinieri del Comando provinciale. Secondo le prime informaz ...