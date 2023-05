Omicidio a Palermo | giovane di 32 anni ucciso a colpi di pistola

Un giovane di 32 anni è stato ucciso questa mattina acon colpi di pistola. Il delitto è avvenuto in via Mulino 32 nella borgata di Boccadifalco , ...Foggia, il bimbo di 5 anni chiede ..., 10 Maggio 2023 - Un tragico episodio di violenza ha scosso il quartiere Boccadifalco di. Un giovane di 32 anni è stato ucciso in via Mulino, una piccola strada della zona, al culmine di una presunta lite per motivi economici.in strada questa mattina: un uomo di 32 anni è stato ucciso acon colpi di pistola. Il delitto è avvenuto in via Mulino 32 nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud della ...

Omicidio a Palermo, ucciso un uomo a colpi di pistola BlogSicilia.it

Omicidio oggi a Palermo: Leandro Guadagna, 32 ani, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella borgata di Boccadifalco, alla periferia sud del capoluogo siciliano. Si cerca il killer. Delitto forse ...L'omicidio, commesso al culmine di una lite, avrebbe ragioni economiche ed è al momento esclusa la pista mafiosa ...