Omicidio a Palermo | 32enne ucciso a perché d non pagava l' affitto Fermato il padrone di casa della vittima

E' successo adove, secondo i primi accertamenti, a sparare sarebbe stato il suo padrone di ... L'uomo è accusato di aver commesso l'a causa di alcune mensilità dell'affitto non pagate ...Fermato dai carabinieri il proprietario di casa della vittima, accusato di aver commesso l'a causa di alcune mensilità dell'affitto non pagate dalla vittima. Gli affitti non pagati I ...questa mattina a, in via Mulino, nella zona di Boccadifalco. Un 32enne, Leandro Guadagna, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l'sarebbe ...

Omicidio a Boccadifalco, 31enne ucciso in strada a colpi di pistola PalermoToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...