Omicidi Torremaggiore | la madre di Jessica | “Mio marito è un mostro | abusava di lei”

(Di mercoledì 10 maggio 2023) “Mioè un. Fino a due anni fa ha molestato sessualmente nostra figlia. È successo diverse volte... Mia figlia non gli voleva più parlare ed è per questo che non solo le ha rovinato la vita, ma l'ha anche ammazzata". A parlare dal letto di ospedale, alla tv News 24 Albania, è Tefta Malaj, la donna ferita a coltellate dalTaulant Malaj che aha ucciso la figlia, di 16 anni, e quello che credeva essere l’amante di Tefta, Massimo De Santis.